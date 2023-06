​El castell monestir d'Escornalbou reobrirà al públic a finals de juliol després de gairebé tres anys tancat per obres

Elreobrirà al públic a finals del mes de juliol després de gairebé tres anys d'obres. Els treballs han permès la restauració i consolidació de l'estructura de l'església; la consolidació de l'estructura de la planta noble del monument; la restauració de l'edifici de serveis, cafeteria i àrea de recepció; i la millora de l'entorn natural i paisatgístic, entre altres.Eli lahan organitzat diversos actes per celebrar la reobertura. En concret, s'han programat visites guiades al monument restaurat per al cap de setmana del 28 i 30 de juliol i la celebració de Santa Teca, que va poder fer-se per última vegada el 2019.