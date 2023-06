Sara Hebe, Mujeres o Maite Guevara, caps de cartell de La Terrasseta a Tarragona

Col·laboració transversal de la mà de la Conselleria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI+

Preus populars i gratuïtat per a menors de 10 anys per una Terrasseta accessible

Deltorna laal. Emmarcada dins la programació de les. Aquest matí, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona,, la consellera d'Igualtat, Feminismes i LGTBI+,i la directora del festival,, han donat el detall de la programació d'aquesta 12ena edició, una edició que parteix d'un principi fonamental: la presència i protagonisme de les dones tant a dalt com a baix de l'escenari.La consellera Sandra Ramos ha expressat que "després de 12 anys cal posar en valor la trajectòria d'aquest certamen, per tenir una, que són trets consolidats amb el pas dels anys i per ser una de les entitats que fa més gran la nostra festa". "Iniciatives ciutadanes com La Terrasseta ens aporten cultura de proximitat, amb sensibilitat i ens ajuden a confeccionar de forma més col·lectiva el programa de festes". Durant la roda de premsa la consellera també ha anunciat que s'ha fet palès aquest compromís amb la signatura d'un conveni, per primera vegada, entre l'Ajuntament i l'organització del festival.La directora del Festival, Aida Bañeras, ha explicat el gruix d'activitat i l'enfoc feminista tan característic de l'esdeveniment i ha manifestat que "existeix encara una gran desigualtat de gènere en el món de la música, les arts escèniques i la cultura en general. És per això que el festival aposta sempre fort per donar veu i lloc a les dones i persones dissidents en tots els racons del certamen, tant en l'equip d'organització com en els noms d'artistes que formen la programació".Enguany el festival ofereix 18 propostes artístiques entre concerts, circ, cinema a la fresca, xerrades i activitats de cultura transformadora. L'escena barcelonina més garage arribarà a Tarragona per primera vegada de la mà de Mujeres, que obrirà el certamen. Des d'Argentina arriba la proposta internacional consagrada d'enguany, Sara Hebe, tot un referent mundial en l'escena hip hop feminista, que presentarà el seu últim EP Beivip. La mateixa nit, arribant de Madrid,, que de ben segur deixarà a tothom bocabadat amb el seu so electrogànic, mesclant veu, guitarra i beatbox a temps real. El concert deserà un altre dels plats forts del cartell. Creador de la rúmbia -barreja de cumbia i rumba-, Garriga manté viva l'espurna dei La, però n'evoluciona la música i aquesta vegada ho farà de la mà de la seva nova banda al complet,La Conselleria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI+ ha promogut enguany una col·laboració transversal amb l'organització del festival La Terrasseta en les diverses activitats divulgatives que es duran a terme "ja que volem obrir les oportunitats d'expressió necessàries dins aquest àmbit i oferir espais de reflexió que ens ofereix aquest festival" ha comentat la consellera Cecilia Mangini.Així mateix i sempre apostant per la festa i la cultura segura, des de la Conselleria també es facilitarà una carpa i material per que el Punt Lila i Arc Iris pugui estar de manera permanent durant totes els dies de activitats i actuacions de la Terrasseta i així mateix i per primera vegada es facilitarà el Servei de Canguratge Municipal durant els 4 dies que dura el festival fins les 20 h. Aquest servei, que promou la conselleria amb el suport de la Generalitat de Catalunya, "és la primera vegada que s'oferirà a la Terrasseta, ja que és un festival familiar amb voluntat d'encabir tots els públics".Les entrades sortiran a la venda a partir del 28 de juny a preus populars d'entre 2 euros i 4 euros al web , i també es podran comprar a taquilla fins esgotar aforament. Les persones menors de 10 anys podran accedir gratuïtament a totes les propostes. Per tal de facilitar l'accés al festival, a més a més, es presenta l', que permetrà l'accés al recinte a totes les activitats i durant tots els dies del festival.L'edició d'enguany compta amb el patrocini principal de l'Ajuntament de Tarragona i el suport de la, el departament de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC Generalitat de Catalunya), Feminismes i LGTBIQ+ Tarragona.