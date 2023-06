​Territori licita les obres per connectar la C‑31B amb la ZAL del port de Tarragona per un import de 3,3 milions

Elha licitat les obres per connectar laamb la(ZAL) delper un import de. Els treballs consisteixen en la construcció d'una rotonda de grans dimensions, que tindrà un diàmetre exterior de 96 metres. La nova rotonda se situarà en l'encreuament entre la C-31B, via de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat, la TV-3146, i el nou accés a la ZAL. L'actuació començarà a finals d'anys i s'executarà en un termini de deu mesos. La intervenció s'emmarca en un acord entre el Govern, que licita, adjudicarà i executarà les obres, i l'Autoritat Portuària, que en finançarà els treballs.Les obres també inclouran la formació dels ramals de connexió i tasques complementàries com els elements de drenatge, la restitució de serveis afectats, la senyalització, l'abalisament i l'enllumenat. Aquesta actuació s'insereix en el pla especial d'infraestructures dels accessos a la ZAL, un nou espai dins del recinte portuari, destinat a activitats logístiques relacionades amb el tràfic marítim, el qual permetrà un increment de l'activitat portuària i el desenvolupament d'espais per a naus i magatzems coberts.