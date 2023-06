Excrements davant la seu de Vox a Tarragona amb motiu del dia de l'Orgull LGBTI

El carrer Soler ha quedat ben empasifat. Foto: Josep M. Llauradó

Els'ha aixecat aquest dimecres al matí amb un nou atac a la seu de. No és la primera vegada que la seu tarragonina d'aquest partit d'extrema dreta apareix amb pintades, però sí que és novetat elque no només han anat a parar a la façana de la seu sinó també a la vorera del carrer. Elsestan investigant el cas, però no han identificat encara els autors, si bé associen l'acció a la reivindicació del 28 de juny, dia de l'I és que a banda dels fems, també s'hi poden veure algunes pintades amb missatges com "visca les bolleres" o "els fatxes necessiten teràpies de conversió". Tot i l'empastifada, davant la seu, aquest matí,Els Mossos han rebut l'avís a dos quarts de nou, coincidint amb una jornada que reivindica els drets de les persones amb sexualitats i identitats de gènere no normatives. Precisament. A més de pintar la seu del partit, també haurien pintat en un bar propietat d'un membre de la llista de Vox per a les municipals.Tot plegat, a les portes d'unes eleccions espanyoles que plantegen un escenari d'un possible pacte entre el PP i l'extrema dreta. Mentrestant, aquest passat 28 de maig la formació de Santiago Abascal va assolir representació en més d'una desena de pobles i ciutats de la demarcació, si bé sense opció a entrar a govern.