Unió de Pagesos denuncia que Acció Climàtica no està executant el reg d'emergència per salvar els avellaners

denuncia que eld'emergència promès des delper salvar elsal Baix Camp i al Tarragonès està aturat. Des del sindicat asseguren que els arbres no podran aguantar la sequera i podrien morir. El Govern va anunciar aquesta acció després d'una reunió on es va acordar que lautilitzés l'excedent d'aigua del Molinet de Reus per salvar els avellaners.En aquell moment no es van definir els cabals i un mes després de l'anunci, les obres del reg d'emergència no han començat. Unió de Pagesos estudia ara intensificar les accions reivindicatives per reclamar que els recursos hídrics de l'embassament de Riudecanyes garanteixin la pervivència dels arbres.D'altra banda, el sindicat ha engegat una campanya per a la reutilització de les aigües de la depuradora de l'Ajuntament de Reus, amb la signatura d'un manifest, el 30 de març, per part de tots els grups municipals, a través del qual es comprometien a impulsar la construcció d'infraestructures per a la reutilització de les aigües de la depuradora. També va tenir el suport dels consells comarcals del Tarragonès i del Baix Camp, així com de la Cambra de Comerç de Reus.