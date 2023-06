Dow Chemical Espanya tanca el 2022 amb un benefici de 2.189 milions, un increment del 36% respecte l'any anterior

Competència amb els Estats Units

va tancar l'exercici econòmic del 2022 amb un benefici de 2.289.000 euros, un increment del 36% respecte al 2021 quan va arribar als 1.362.000 euros. El director de, ha explicat que ha estat un any "de dos velocitats diferents".Durant el primer període, va haver una "alta demanda", mentre que després la demanda "va patir una caiguda molt elevada" a causa de l'increment del preu de l'energia. D'altra banda, el director de Dow Tarragona,, ha assegurat que el canvi climàtic i ser "competitius" és un "repte" durant el procés de descarbonització. La multinacional també ha anunciat la fabricació d'un nou producte a Tarragona, el polietilè de baixa intensitat a finals d'any.Logroño ha destacat les inversions en "seguretat, fiabilitat i eficiència energètica" a les plantes de Tarragona, tot i que no ha detallat les xifres. L'any 2022 es va ampliar la planta de poliglicoles i es va dotar de "més capacitats tècniques" el nou laboratori d'I+D.Ara, Dow està condicionant una de les plantes tarragonines per elaborar un nou plàstic que serviria, entre altres usos, per l'elaboració de les ampolletes de col·liris. Cañagueral ha dit que es farà una inversió "molt important", "de milions d'euros", però no ha comentat la xifra exacta. El director ha indicat que la companyia ha apostat per Tarragona "pel talent que tenim" i perquè "Dow ha considerat que era una aposta segura".D'altra banda, Cañagueral, que també és el president de l'AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona), ha insistit en la necessitat de rebre finançament per reconvertir la petroquímica i assolir les zero emissions el 2050. El directiu ha dit que fins ara a Europa "érem els pioners, portàvem la iniciativa" pel que fa a l'economia verda. Els últims mesos, però, els Estats Units han impulsat un programa d'incentius per descarbonitzar la indústria amb "un suport financer més alt i fàcil d'aconseguir", ha alertat Cañagueral. "Europa ens hem d'espavilar per no perdre el tren", ha sentenciat.El màxim representant de l'AEQT també ha manifestat que "cal dotar de màxima circularitat la nostra economia". Ha destacat que cal utilitzar com a matèries primeres els residus que la societat genera. "Hem d'aconseguir que els residus que van a l'abocador o a una incineradora es reconverteixin en matèria primera per la indústria química", ha expressat.