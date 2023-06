El govern Viñuales diu «anar per feina» amb les primeres 100 mesures i justifica retirar‑se del cas Inipro

Les primeres cent mesures

Els gerents es queden

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, aquest dimarts. Foto: Josep M. Llauradó

": aquest és el lema del nou govern del, que aquest dimarts ha presentat davant la premsa lesque duran a terme, moltes d'elles aquest mateix estiu. A banda de les que ja estaven en marxa de governs anteriors, l'executiu ha avançat queper tal d'evitar, segons l'alcalde Rubén Viñuales, que el concursPreguntat per la premsa, Viñuales ha detallat que. "Em sorprèn que sorprengui, perquè ho vaig dir en campanya", ha comentat. Segons l'alcalde, la personació del consistori va ser "totalment extemporània" donat que va succeir un cop ja hi havia l'. A més, ha opinat que per a l'Ajuntament de Tarragona aquest cas judicial "no té interès públic" i per aquest motiu creu que no s'hi haurien de destinar fons dels contribuents.Poca estona després, ERC ha comparegut en roda de premsa per demanar que es reverteixi aquest decret ja que consideren que s'hauria d'haver dut al ple., regidor del grup municipal, ha reclamat que "es desvinculi el nom de Tarragona de la" i ha assegurat que no es tracta d'una causa política contra el PSC, sinó d'un cas que "ha passat fins a cinc filtres judicials".Fins i tot ha preguntat si el nou govern es retirarà de casos com el d'i ha afegit que per als republicans la presència de l'Ajuntament defensa els "interessos dels tarragonins", a diferència de la Fiscalia, que defensa els seus propis, i ha demanat una "veu pròpia" de la institució local.Noves càmeres de videovigilància als barris de Ponent, al Centre i al Pont del Diable, reactivar el projecte del Banc d'Espanya i desencallar el contracte de la brossa. Aquestes són algunes de les primeres accions anunciades aquest dimarts per l'equip de govern municipal de Tarragona. L'alcalde Rubén Viñuales i els regidors han detallat les actuacions que començaran a executar aquest estiu en els àmbits de la seguretat ciutadana, habitatge, patrimoni o bé de projecció econòmica i dignificació dels espais públics.Entre els projectes han destacat la incorporació de la "visió" socialista al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), així com la creació d'un bus gratuït que connecti les zones comercials o la museïtzació de la font dels lleons.Algunes de les mesures proposades són el bus comercial fent la prova pilot en una Night Shopping al mes d'agost, reeditar bons comerç, noves aplicacions i webs per a l'apartat esportiu i juvenil de l'Ajuntament, un cicle de cinema a la fresca al parc del Francolí, recuperar la platja per a gossos, plantar 3.500 arbres, entre d'altres.Una de les incògnites a l'inici de cada mandat és si els gerents, que solen exercir com a càrrecs eventuals, es mantenen o es canvien per uns de nous. En aquest sentit, Rubén Viñuales ha afirmat que "necessiten un cert marge per poder demostrar el que volen fer, hi confio". Sense terminis, l'alcalde sí que ha comentat però que té previst crear la figura de gerent d'urbanisme, per tal de treballar en una possible pròrroga de les normes subsidiàries del POUM i alhora tenir al màxim avançat possible el planejament urbà.