Denuncien a Tarragona un home per conduir begut i saltar-se la prohibició de continuar circulant

Denunciem un conductor dos cops en una hora a l’A-7 a Tarragona. Primer el denunciem i li immobilitzem el vehicle per donar una taxa d'alcoholèmia positiva. Després, per trencar el parany, agafar el cotxe i seguir circulant pic.twitter.com/cOQM9tvGEV — Mossos (@mossos) June 27, 2023

El passat 24 de juny a les cinc de la matinada les patrulles de trànsit van enxampar en una l’A-7, a l'alçada de, un home que conduïa begut. Concretament, al quilòmetre 1163, un home de, que es va mostrar "molt poc col·laborador" segons els agents va ser denunciat. El resultat de la prova d'alcoholèmia va ser d’1,01 mg/l en aire expirat.Els agents van denunciar el conductor per alcoholèmia positiva i van aixecar una immobilització ambi preservar al seguretat dels usuaris de la via. Una hora més tard, a les sis, finalitzat el control de trànsit i aprofitant que els agents no estaven al lloc, l’home va trencar el parany del vehicle i va iniciar un altre cop la circulació. Els agents el van tornar a aturar i el van denunciar per segona vegada per alcoholèmia positiva i pel trencament del parany d’immobilització del vehicle.