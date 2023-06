La número 2 d'ERC a Montblanc, Carme Pallàs, renuncia a l'acta de regidora una setmana després de la investidura

ha renunciat a l'acta de regidora de l'per "motius de salut". Pallàs ho va comunicar a l'alcalde Oriol Pallissó el passat divendres, i aquest dilluns s'ha anunciat en una roda de premsa.Pallissó, ha explicat que "és un moment difícil per nosaltres, però la salut és el primer". Pallissó, tot i que lamenta no poder treballar amb Pallàs al govern, respecta la seva decisió i li ha desitjat una "ràpida recuperació".Alhora ha estat l'encarregat de llegir unes paraules en nom de Carme Pallàs: "Lamento comunicar que el passat divendres, vaig presentar a l'alcalde la meva renúncia a l'acta de regidora de l'Ajuntament de Montblanc per motius de salut, el cos és savi i se l'ha d'escoltar. En aquests moments no estic en condicions de fer tot allò que mereix la nostra vila, per tant, he de fer un exercici de responsabilitat i deixar pas. Demano a tothom si us plau, el màxim respecte per la decisió que he pres, no ha estat gens fàcil. Només em consola pensar que deixo en molt bones mans, totes les competències que se m'havien adjudicat i que la feina que es farà serà excel·lent".Aquesta setmana se celebrarà un, probablement dimecres, per donar compte de la renúncia de Carme Pallàs. Qui la substituirà en el càrrec serà la número 4 de la candidatura d'Esquerra Montblanc,, que ja havia sigut regidora la passada legislatura. Pere assumirà algunes de les regidories que tenia delegades Carme Pallàs i també d'altres de la regidora Raquel Huguet, com ara infància i joventut i política lingüística. Tot i això, no serà oficial fins que Judit Pere no prengui possessió del càrrec, que el govern espera poder-ho fer al llarg de la setmana vinent. Serà llavors quan es reorganitzarà oficialment el cartipàs municipal.De tot plegat se n'haurà de donar compte en una altra sessió plenària, on es farà efectiva tota l'organització del govern, així com les retribucions dels càrrecs electes. Un ple que encara no s'ha celebrat per la renúncia de la regidora. L'alcalde de Montblanc ha volgut deixar clar que això "no és una crisi de govern" i ha remarcat que "som un govern fort i cohesionat". L'alcalde ha fet la roda de premsa acompanyat del regidor d'Esquerra,, i també de la resta de regidors i regidores del govern.