Noves mesures del govern del PSC a Tarragona: retirar‑se del cas Inipro i equiparar ERC amb Vox a les empreses municipals

ERC, el segon partit més votat, al mateix nivell que Vox

A l'espera que aquest proper dimarts el govern de) presenti als mitjans les primeres 100 accions, ja es pot començar a veure el to de l'executiu investit el passat 17 de juny. I és que segons ha avançat el diari Ara l'alcalde Viñuales decretarà laDe moment, els despatxos de la plaça de la Font estan enllestint la documentació, si bé el govern local no ha desmentit la voluntat de desentendre's d'aquest cas, que investiga un. Els fets atenyen directament el govern actual, donat que la nova presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials (ens públic protagonista del cas),, va ser treballadora d'Inipro en aquella etapa.La instrucció del cas va decidir desimputar l'actual regidora socialista però sí que haurà de declarar, en un judici que hauria de celebrar-se aquest any o el 2024, com a. La també presidenta de l'IMSS haurà d'explicar si els treballs que havia de fer ara fa més d'una dècada efectivament es van dur a terme. Sota ombra de sospita hi ha el grup Ciberactivistes Ballesteros, quea través de lesi que presumptament tenia relació amb els treballadors d'Inipro. El jutge considera Mangini responsable "a títol lucratiu", ja que va cobrar per la feina feta, d'una empresa que en total hauria percebutde l'Ajuntament de Tarragona.Darrere de l'acusació hi ha la CUP, que va dur la documentació al Ministeri Fiscal, el qual al 2015 va iniciar la investigació. El partit, ara fora del plenari, ha lamentat que el PSC utilitzi "la institució municipal en benefici del partit". L'exportaveucreu que "és un escàndol que la primera decisió que prenen un cop tornen a governar sigui la de retirar l'Ajuntament de la causa". A més, la diputadaafegeix que la via del decret "és una mostra de covardia" per part de Rubén Viñuales "perquè volen evitar el debat polític i públic que deriva d'aquesta decisió".Mentrestant, aquest dilluns s'ha celebrat un nou plenari extraordinari, per tal de sortejar els membres de les meses electorals de cara al 23 de juliol. En aquest mateix ple s'hi ha portat a votació el repartiment de representants als consells d'administració de les empreses municipals, així com altres òrgans de l'Ajuntament. Els punts han pogut ser aprovats sense cap impediment, en una sessió que ha durat aproximadament mitja hora. Només(ERC) ha presentat una esmena demanant que els republicans tinguessin lloc en la. Viñuales, finalment, ha acceptat l'esmena i ha intercanviat(PSC) per la mateixa regidora Roig.El partit liderat en les passades eleccions per Pau Ricomà explicarà la seva posició demà dimarts sobre la retirada del cas Inipro. Qui no parlarà, de moment, és el PSC, que ha preferit no fer declaracions als mitjans. Els republicans, però, s'han queixat de nou pel fet que la seva representació sigui la mateixa que la de Vox a les empreses municipals.Malgrat haver-se aprovat els punts aquest dilluns, l'Ajuntament de Tarragona ha decidit no facilitar la informació sobre la composició d'aquests consells d'administració, més enllà del corresponent a l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT). En aquest cas, la presidenta serài el vicepresident, tots dos del PSC. En aquest consell d'administració, nomésrepresenta ERC.