Estabilitzat l'incendi al Pont d'Armentera

L'incendi que crema al(Alt Camp) des d'aquest dilluns al migdia ha estat donat perpelscap a tres quarts de sis de la tarda. Fins adel cos d'emergències, de les quals, han treballat en el succés. De bon principi els Bombers explicaven que hi havia un nucli urbà a uns 400 metres del flanc esquerre de l'incendi, no afectat perquè el foc propagava en sentit contrari.No hi ha hagut ordre de confinament. Posteriorment s'informava que el cap de l'incendi havia topat amb uns camps de conreu. En un principi s'havia dit que el foc havia començat en terrenys agrícoles, però després s'ha constatat que el foc ha propagat bàsicament en zona forestal. El foc ha afectat una superfície d'unesprincipalment terreny forestal (20,09 ha forestals i 2,52 ha agrícoles), segons dades provisionals.Els primers indicis apunten a una línia elèctrica com hipòtesi principal de la causa, ja que minuts abans de declarar-se l'incendi, el municipi s'ha quedat sense subministrament elèctric. A la nit es quedaran sis vehicles dels Bombers per acabar de remullar la zona i el cos d'emergències espera tenir-lo controlat dimarts o dimecres. Durant la jornada s'han activat fins a 65 vehicles dels Bombers, 11 mitjans aeris de vigilància i atac, dotacions dels ADF i dels Agents Rurals. L'inspector d'emergències dels Bombers a Tarragona,, ha explicat que aquest dilluns "hem tingut una primera alerta, però al final ha estat menys del que podíem pensar". Als Bombers els preocupava l'afectació que podia tenir flanc esquerre a la urbanització Mas del Plata, però al final "no hi ha hagut risc".