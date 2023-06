​Declaren els quatre joves del Camp de Tarragona investigats per la seva participació en les protestes postsentència

Els quatre joves del Camp de Tarragona investigats per la seva participació en les protestes postsentència del Procés l'octubre de 2019 declaren aquest matí als. La vista s'ha reprès aquest dilluns després que s'ajornés elper la incompareixença d'un testimoni, un agent dels, el qual ha estat el primer a declarar en la sessió d'avui.Els encausats s'enfronten a penes de presó d'entre 12 i 18 mesos pels delictes de desordres públics, atemptats contra l'autoritat, danys i lesions. "El temor hi és, juguen al joc del temor, d'ençà que et detenen fins al judici, però no ens desmobilitzen", ha afirmat, un dels investigats i regidor de la CUP de l'Els joves han rebut el suport d'una vintena de persones que s'han aplegat davant dels jutjats i han clamat 'no esteu sols' quan han entrat a les dependències judicials. Està previst que el judici s'acabi aquest dilluns i quedi vist per sentència. A banda, Martí ha lamentat que el ple de constitució del cartipàs del consistori reusenc no s'hagi canviat de dia, malgrat que des del seu partit ho han demanat.