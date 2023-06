​La Colla Vella estrena la gamma extra amb el 4 de 9 amb folre i pilar i l'espadat de 8 per Sant Joan a Valls

Laha descarregat els primersde l'any coincidint amb laa Valls. Dissabte al migdia, els rosats han completat el 4 de 9 amb folre i pilar a segona ronda i han acabat descarregant el. També han fet els dos castells bàsics de 9. A lal'actuació no els ha sortit com tenien previst, de manera que el primer duel vallenc al quilòmetre zero casteller se l'ha endut la Vella. Els vermells s'han conformat amb elcom a millor castell a primera ronda, mentre que el 4 de 9 folrat no s'ha mostrat amb garanties després de dos intents desmuntats on la canalla ha tirat avall i han acabat optant pel 5 de 8 i el 4 de 8.La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha obert l'actuació amb un sòlid 3 de 9 amb folre que els ha servit per controlar els nervis abans del repte del dia, la gamma extra. Ràpidament, la Colla Joves també ha agafat la mateixa carta plantant un 3 de 9 amb folre que sí que és cert que s'ha vist més nerviós que l'anterior, sobretot als pisos de terços i de quarts, però que s'ha pogut descarregar sense complicacions. Tant la Vella com la Joves ja havien descarregat aquesta estructura durant la vigília, divendres a la nit.A la segona ronda, els rosats han encarat l'objectiu del dia, el 4 de 9 amb folre i pilar. Després d'un peu desmuntat, han sonat gralles. El castell ha pujat amb tremolor i ha perdut les mides, sobretot a nivell de quarts i de quints. Amb l'aleta del quatre feta i quan han començat a baixar dosos, l'estructura s'ha assentat una mica més fins a descarregar-lo, dominant el pilar a la perfecció. Aquest ha estat el primer gamma extra de la temporada 2023 i la plaça l'ha celebrat eufòricament.A l'altre costat, la Joves ha fet un intent desmuntat de 4 de 9 amb folre. La construcció s'ha obert força i després de patir una revinclada quan els dosos arribaven a l'alçada de sisens, la mateixa canalla ha tirat avall. Aquesta indecisió ha fet que els de la camisa vermella hagin fet un canvi de plans, apostant pel 5 de 8. La catedral ha patit una mica a l'estructura del dos, amb cert tremolor a terços, però s'ha acabat completant.A tercera ronda, la Vella ha triat el 4 de 9 amb folre, que ha tornat a mostrar algunes mancances a l'estructura, sobretot a quarts que s'ha hagut de treballar a l'obrir-se abans de fer l'aleta. Finalment, l'han descarregat demostrant la veterania dels components del tronc. Seguidament, els del carrer d'en Gassó han tornat amb el 4 de 9 amb folre, però ha tornat a quedar en intent desmuntat. S'ha repetit la seqüència de la segona ronda, amb dosos al pis de sisens, han tirat avall perquè el castell no presentava cap tipus de garantia i han acabat descarregant un 4 de 8 de tràmit sense problemes.La Vella ha posat la cirereta al pastís amb el pilar de 8 amb folre i manilles, castell de gamma extra també, i el primer de la temporada. Els de Manel Urbano l'han assolit amb una tècnica fregant la perfecció. Amb tot descarregat, els de la camisa rosada han fet tota mena de càntics amb un de destacat: "un pis més", en referència al pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que van assolir els Castellers de Vilafranca la temporada passada.Una diada de Sant Joan força àgil que s'ha completat amb poc més de dues hores i mitja amb el pilar de 6 de la Joves quan passaven cinc minuts de dos quarts de quatre de la tarda.