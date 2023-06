Tarragona rep per primer cop la Flama provinent del Canigó «de veritat», en mig de crits d'«independència»

Els Diables Voramar, al Serrallo (Tarragona), durant la rebuda de la Flama del Canigó. Foto: Josep M. Llauradó

Rubén Viñuales, alcalde, Sandra Ramos, regidora de Cultura i Festes, i Saül Garreta, president del Port, encenent recollint la Flama del Canigó al Serrallo. Foto: Josep M. Llauradó

El barri delha acollit un any més l'arribada de la, però aquest cop el foc ha vingut "directe dels", tal com han recordat les entitats organitzadores, eli la colla de, així com el mateix alcalde,. Aquest ha estat, de fet, el primer acte públic d'un batlle que ha centrat el seu discurs a elogiar lesi a desitjar que la flama sigui "purificadora" per comptar amb un futur millor.Cap a dos quarts de set del vespre ha estat quan els portants de la Flama han arribat escortats pel. L'ocasió s'ho valia: era el primer cop que la torxa no arribava d'alguna altra població del Camp de Tarragona, com ara Reus, sinó que, el cim més alt de Catalunya, amb 2.784 metres sobre el nivell del mar.Després d'arribar, com ja és tradició, la flama ha presidit l'inici d'un acte que ha comptat amb parlaments del president del Port,, i de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, així com membres de les entitats organitzadores. El batlle ha comptat amb apluadiments molt tímids tant abans de parlar com després, i s'ha endut algun, aquests últims després del cant dels Segadors. I és que Viñuales havia criticat, abans de 2021 en la seva etapa com a líder de, algunes de les tradicions catalanes que reivindicaven, entre d'altres, l'ús de la llengua catalana o els-la Flama del Canigó prové, de fet, de la-.Ara bé, durant i després del seu discurs, l'alcalde s'ha mantingut impassible i, això sí, ha evitat fer servir l'expressió "visca Catalunya", sinó que s'ha limitat a referir-se al barri del Serrallo i a la ciutat de Tarragona. Un cop finalitzat l'acte protocolari, el passeig ha acollit la ja tradicional encesa de la foguera i dels Diables Voramar, alhora que els assistents han pogut veure en acció la colla local, els Xiquets del Serrallo, i els gegants també del barri.