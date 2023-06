Detenen tres lladres a Salou que circulaven a gran velocitat i de manera temerària

Elshan detingut tres homes d'entre 22 i 41 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt a. Els fets van tenir lloc aquest dijous al migdia quan agents de paisà van detectar que un cotxe circulava a gran velocitat i de manera temerària per la, a l'entrada del municipi.Durant la maniobra per aturar el vehicle, els Mossos van observar com el copilot llençava un objecte per la finestra. Un cop estacionat, els agents van localitzar una bossa de mà amb diversos objectes a l'interior del turisme que corresponia a un robatori denunciat hores abans a. També van trobar el telèfon mòbil que un dels detinguts hauria tirat a la calçada.Es detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores. De moment, els Mossos d'Esquadra ja han retornat, pràcticament, tot el material al seu propietari.