Un dels alumnes amb millor nota de la selectivitat a Tarragona vol explorar l'univers i estudiar física

Estudiar dues hores diàries

Empat a tres al Camp de Tarragona i l'Ebre

, amb un 9,90, és un dels alumnes amb millor nota de laal Camp de Tarragona i l'Ebre. Aquesta qualificació el tarragoní podrà accedir, sense problemes, als estudis universitaris deque imparteix la, la seva primera opció. Celebra que amb aquesta carrera universitària també podrà combinar la seva passió per les matemàtiques i la química i confia que l'ajudaran a entendre i conèixer què passa a l'univers, un món que "l'apassiona".De fet, en el futur no descarta especialitzar-se en l'. De moment, García es veu investigant i desenvolupant "coses útils per a la societat". Per a ell, la clau del seu èxit ha estat la constància i dedicar dues hores diàries als estudis.García ha confessat que que esperava treure uns bons resultats a la selectivitat, tenint en compte que té una, però que no s'imaginava fer-ho amb "una nota tan alta", ja que "és molt difícil aconseguir-la i sempre pots tenir petits errors". De fet, en el seu cas, una única pregunta de tipus test a l'examen d'ha estat la responsable que s'hagi quedat a les portes de l'excel·lència absoluta.En aquest sentit, l'alumne tarragoní ha destacat la importància dedurant la setmana de les proves. "Conec a bastanta gent que optava a una nota molt més alta, però els nervis li han passat una mala jugada", ha subratllat García, qui aconsella "estar tranquil i dormir bé".Sobre la clau de l'èxit en les proves, l'alumne deha assegurat que està en fer els deures cada dia i repassar aquells temes més complicats de la jornada. Diu que si s'és constant i es dedica unes dues hores diàries a la feina i l'estudi es fa "la preparació de la selectivitat durant el batxillerat".La metodologia d'estudi d'Edgar García no és incompatible amb altres activitats extraescolars. De fet, ell en fa algunes que creu que "li ajuden a treure bones notes", com la música. Considera que haver anat alde Tarragona l'ha ajudat, sobretot, a entendre les assignatures més científiques. "La música té un paper fonamental en la capacitat de comprensió", ha puntualitzat.A banda de l'Edgar García, dos alumnes més del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també han tret un 9,90 a la selectivitat. Es tracta de l'de Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus i delde l'Institut Antoni Martí i Franquès de Tarragona.