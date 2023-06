Detingut un home a Torredembarra per una agressió amb arma blanca

Lava detenir dimecres passat a la matinada un home, veí del municipi, com a presumpte autor d'un delicte de lesions a un altre veí del municipi amb una navalla. Agents de laque es trobaven duent a terme un control de trànsit al, passada la mitjanit, van ser alertats per la mateixa víctima que els va demanar ajuda perquè havia patit una agressió i tenia una ferida sota l'aixella de tres centímetres per arma blanca.Un testimoni dels fets va aportar un vídeo, moment en què la policia va reconèixer el presumpte agressor. Des d’allí es van traslladar al seu domicili on van trobar la navalla ensangonada i el van detenir. La víctima va ser atesa i traslladada a l'hospital.D'altra banda, la Policia Local va detenir dilluns, al voltant d’un quart de sis de la tarda, un jove, veí de Torredembarra com a presumpte autor d’un delicte de violència masclista després de ser alertats per uns vianants que sentien crits dins d'un habitatge del carrer de Ferran de Querol.