Reparen la platja d'Altafulla després que l'onatge s'emporti part de la sorra del maig

Terrasses sense distància

Solucions a llarg termini

Una màquina retroexcavadora treballa a laper reparar l'que ha generat l'onatge dels últims dies i suavitzar el talús que ha quedat i que "és perillós per als usuaris". El mar s'ha tornat a endur part de lava aportar al maig, uns treballs de regeneració del litoral del municipi amb uns 20.000 metres cúbics d'arena abocada.La coalcaldessaha criticat que aquesta va ser "una actuació" en plena campanya electoral i ha reivindicat que el problema s'ha d'abordar "amb criteris tècnics", per abocar sorra "on és més factible que es retingui". La situació fa que les terrasses dels restaurants no puguin complir els sis metres de distància que haurien d'estar del mar.Alba Muntadas ha recordat que ja van denunciar que l'actuació de Costes al maig "era un acte de propaganda electoral" i que recelaven de la seva eficiència. "Ha durat escassament un mes", ha remarcat la coalcaldessa d'Altafulla. El govern municipal no rebutja que calgui fer aportacions de sorra, però insisteixen que les solucions s'han de treballar a mitjà i llarg termini i amb criteris tècnics. "Ja sabem que aquesta sorra està disgregada i de seguida el mar se l'emporta, però si es distribueix amb cert criteri, és més probable que es mantingui", ha defensat Muntadas.La coalcaldessa ha recordat que amb un simple episodi de mar de fons "una més fort", que no ha sigut un temporal, s'ha perdut el 60% de la sorra que es va abocar. El centre de la platja, "com és habitual", és el que més pateix i el que més erosionat queda. De fet, aquest divendres al matí s'ha enviat una màquina per rebaixar l'esgraó de metre i mig que ha creat l'erosió a la zona del centre del passeig, i que "és perillós per als usuaris". Fins i tot s'han tancat un parell d'accessos centrals a la platja mentre se suavitza el talús. És una actuació d'urgència per assegurar l'ús de la platja aquesta revetlla, quan es preveu molta afluència.La sorra es redistribuirà per compensar "els llocs més afectats", per exemple, els fronts de les terrasses de la restauració, que han quedat "pràcticament al límit" de la línia de mar. Segons el pla d'usos de Costes, aquestes instal·lacions han de tenir una distància mínima de sis metres entre la tarima i la línia de mar per poder-hi fer servei de terrassa. "Ara sembla que no hi és", ha indicat Muntadas. Quan acabin els treballs que han iniciat aquest divendres, es decidirà si pot fer ús de les terrasses i es reuniran amb els restauradors per "veure com encaren aquesta qüestió durant l'estiu".L'Ajuntament d'Altafulla també espera els resultats d'un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre els moviments marítims a la costa del municipi. "Quan acabi la temporada turística i puguem actuar un altre cop sobre la platja, tornem a veure com està i quines accions emprenem. És molt important saber què està passant a dintre de la nostra mar i, per tant, continuar endavant". La coalcaldessa ha apuntat que treballaran coordinadament amb els investigadors i científics del projecte per mirar d'aconseguir solucions a llarg termini, com pot ser fer un espigó o una barra submergida.Actuar en ple estiu, ho veuen "molt complicat", per la concurrència, per les espècies protegides i perquè la sorra "no és infinita". Muntadas també ha recordat "l'experiència del govern anterior que ho va voler fer, i que, "amb els tràmits i tot, no va arribar fins a final de temporada". "Cal gestionar el que tenim, intentar mantenir la sorra que hi ha", ha defensat.