USOC denuncia persecució sindical a FCC a Tarragona

Dos treballadors acomiadats per retallada de serveis del servei a Tarragona

El sindicat, a través d'un comunicat, ha denunciat aquest divendres un cas de "persecució sindical" per part de l'empresa(FCC) en la seva seu a. I és que el passat 31 de maig s'hauria formalitzat la convocatòria electoral per escollir els representants dels treballadors, amb la previsió que l'1 d'agost es constitueixi la taula i al cap de 20 o 30 dies es pugui finalment emetre el vot.Des de la USOC es va formar una llista amb, unes persones que haurien rebut "persecució constant per part de l'empresa, vulnerant així el dret a la llibertat sindical". Fins i tot haurien rebut "per part d'altres sindicats". Segons, responsable territorial de la USOC al Camp de Tarragona, algunes de les trucades amenaçadores les hauria formulat, president del comitè actual i membre de la, únic sindicat amb representació des de fa anys. Precisament contra la seva gestió s'havia proposat aquesta alternativa amb les sigles de la USOC: "El comitè d'empresa no comunica res i obliga a afiliar-se a la UGT per poder accedir a un contracte fix", explica Yatsil Zamudio.Des de la USOC qualifiquen la situació d'"inadmissible" i asseguren que faran "tot el que sigui necessari" per tal de "frenar aquests atacs als treballadors". Algunes de les accions passaran per la, ja que ja han presentat dues denúncies a, alhora que preveuen presentar una demanda judicial contra la companyia.Elha estat objecte de debat tant abans com durant la campanya electoral municipal. El comitè d'empresa, de fet, havia anunciat la convocatòria d'una vaga que no es va acabar duent a terme, per tal d'aturar el procés administratiu del nou contracte, que -entre d'altres- imposava mesures de control pel compliment del servei. Ángel Martín de Sande, de fet, va protagonitzar més d'una protesta contra l'alcaldei contra el regidor, de qui en demanava la dimissió.En tot aquest context, segons explica Zamudio (USOC), FCC va informar que calia desfer-se de dos llocs de treball per la "retallada del servei". En realitat, el servei s'ha continuat desenvolupant mitjançant una pròrroga i segons la USOC "es té coneixement que l'empresai fins i tot exercint moviments interns organitzatius per cobrir els llocs de treball".Una conductora és, de fet, membre de la secció sindical de la USOC i membre de la candidatura.. Alhora, també es va acomiadar un altre conductor -sense relació amb la USOC- i, les quals havien apostat per aquesta candidatura. Aquest mitjà ha intentat conèixer la versió de la resta de parts implicades, sense èxit.