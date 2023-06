Denuncien cinc discoteques per excés d'aforament i una altra per haver deixat entrar menors de 16 anys

Elshan aixecat 26 denúncies en la inspecció de 18 locals d'oci nocturn el cap de setmana passat. Els agents van inspeccionaren el marc d'una campanya a tot el territori català per comprovar el control dels aforaments i de l'accés de menors.Cinc de les denúncies van ser per excés d'aforament en locals de les regions de. En una inspecció a la comarca del, els Mossos van denunciar un local per permetre l'accés a menors de 16 anys. Concretament, van trobar 29 menors a l'interior. També van denunciar 20 controladors d'accés per incompliment de les funcions, per disposar d'habilitacions caducades o no tenir-ne.La campanya va estar liderada per l'en coordinació amb les Unitats Regionals de tot el territori.