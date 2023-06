El Ministeri de Transports anuncia una inversió de 10,5 milions en l'N-340 a Mont-roig del Camp

Elha anunciat una inversió de 10,5 milions d'euros al projecte "d'humanització" de laal pas per, projecte que ara s'aprova provisionalment. L'obra consisteix en incorporar un tram de set quilòmetres al teixit urbà i viari del municipi per a vianants i bicicletes a l'autovia A-7.L'executiu espanyol no descarta que l'obra es pugui finançar amb fons europeus. L'actuació es justifica en el fet que des de l'entrada en servei del tram de l'entre Tarragona ii l'eliminació del peatge de l'AP-7, el trànsit de la N-340 "ha disminuït significativament". Un cop acabada l'obra la via passarà a mans de l'Ajuntament, que serà el responsable de conservar-la.L'actuació es preveu en dos blocs, dins del primer dels quals s'inclou la incorporació de la carretera al teixit urbà redistribuint la secció per ubicar-hi carrils per a bicicletes i vianants. També es construiran rotondes en punts estratègics del tram.Pel que fa al segon bloc, preveu connectar els vials per a vianants i bicicletes existents a ambdues bandes de l'A-7 amb una passarel·la sobre l'autovia, els ramals de l'enllaç amb el Camí del Casalot, el ferrocarril i un canal interceptor situat al costat muntanya de l'A-7. La longitud total d'aquesta actuació és de 1.283 metres, dels quals 346 discorren en estructura.