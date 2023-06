Detingut un conductor per ferir greu un motorista en un accident i fugir del lloc dels fets

Un home de 40 anys ha estat detingut pelsacusat de provocar un accident de trànsit en què unva resultari de. La detenció va tenir lloc ahir dimecres i la policia atribueix a l'individu delictes de conducció temerària, de lesions per imprudència greu, d'abandonament del lloc de l'accident i d'originar un risc greu per a la circulació.L'accident va tenir lloc el 6 de juny cap a dos quarts de dotze de la nit alde la carretera, al seu pas per Tarragona. El cotxe va envestir la motocicleta quan circulava a 189 quilòmetres per hora. El conductor va fugir sense auxiliar la víctima ni trucar al telèfon d'emergències.Segons el relat policial, el motorista va quedar estès al carril esquerre de l'autovia, a la sortida d'un túnel i en un tram amb poca il·luminació, en un moment amb circulació "fluïda" de vehicles i amb camions de gran tonatge. De fet, el mateix relat explica que la víctima va aconseguir arribar fins al voral poc abans que un turisme acabés col·lidint amb la moto que havia quedat destrossada a la calçada.Arran de la investigació els Mossos van localitzar el vehicle infractor dins del pàrquing del domicili particular del detingut. El cotxe tenia danys a la part davantera. L'anàlisi de les dades de la centraleta electrònica van confirmar que poc abans de la col·lisió circulava a 189 quilòmetres per hora. Al lloc de l'accident la velocitat recomanada és de 90 i la màxima permesa és de 120.La víctima va ser ingressada a un centre hospitalari on roman amb ferides de caràcter greu.