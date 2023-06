L'arribada de la flama del Canigó, la revetlla i la diada castellera, protagonistes del Sant Joan a Tarragona

La Diada de Sant Joan

Treball coordinat per un Sant Joan segur

La revetlla amb el Punt Lila

Aquest divendres 23 i dissabte 24 de junytornarà a viure la festivitat deen tota la seva esplendor. El tret de sortida de la nit més curta de l'any començarà ja aquesta matinada de divendres quan, com a novetat, lai eles traslladen des del barri delal cim delper recollir lai fer el viatge de tornada per tal que a la tarda la ciutat pugui encendre les fogueres.A les sis de la tarda la flama arribarà al Serrallo, on els Diables Voramar amb la Víbria i la Vibrieta la rebran, faran la proclama, encendran la foguera i cremaran el Ninot. L'acte serà presidit per l'alcalde de Tarragona,i per la consellera de Cultura,. Enguany, com a novetat, també assistiran entitats de la resta de municipis de la demarcació per tal que recullin el testimoni de la flama i fer-la encara més extensiva arreu del país.A partir de la tarda, diferents entitats com el Ball de Diables de Tarragona, la Sageta de Foc o l'AV Tarragona centre, oferiran tot un seguit de propostes per diferents punts de la ciutat per gaudir d'allò més de la revetlla de Sant Joan.A les 9 del vespre, membres del Ball d'en Serrallonga, la Víbria i els Diables de Voramar seran els encarregats de traslladar la Flama del Canigó del Serrallo fins a la plaça de la Mitja Lluna, on començarà la Cercavila de foc fins a la plaça Corsini. El Ball de Diables, el Drac, el Bou, el Griu, la Víbria i la colla de Diables Voramar, acompanyats pels convidats, el Ball de Diables dels Monjos, encendran la pirotècnia a maces, ceptrots i bèsties. Seguidament, a mitjanit, la plaça gaudirà de la Revetlla de Sant Joan amb els grups de versionsi laDivendres 24 a la plaça de la Font, les quatre colles castelleres de la ciutat faran la primera diada estival amb el sistema de rondes a la tarragonina, que donarà inici al, el programa de diades i exhibicions castelleres amb què Tarragona Turisme vol mostrar aquesta tradicióa les persones que visiten la ciutat.A la nit, la festa continuarà de la mà de l'Associació d'amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i dels Xiquets de Tarragona, que oferiran un sopar a la fresca i el concert delsa Cós del Bou; i una gran festa a la plaça del Rei amb el concert detrio i les versions i la música dels, respectivament.Finalment, diumenge 25 al migdia, per a tots aquells que encara tinguin forces, els Xiquets del Serrallo i laoferiran els seus vermuts a ritme de bona música.Des dels diferents departaments s'ha treballat de manera coordinada per donar el millor servei a la ciutadania. Des del Departament de Protecció Civil i en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, s'està treballant en la campanya d'autoprotecció davant el foc, tant per tal de fer un ús coherent i conscient dels elements pirotècnics particulars, com de l'alt risc d'incendis forestals i per tant, l'increment de la seguretat en aquest aspecte amb motiu de la Diada de Sant Joan.La Guàrdia Urbana vetllarà, un any més, pel dispositiu de seguretat durant el cap de setmana i especialment la nit de la revetlla, demà divendres 23. També treballarà en dispositius conjunts amb el Cos de Mossos d'Esquadra (CME) la nit del 23, principalment on es desenvoluparan els actes culturals, les revetlles i a les platges de la ciutat.Així mateix també hi haurà un, que es realitzarà durant tot el cap de setmana, i on s'intervindran tot tipus de material d'acampada o per fer foc. A més, també participen les embarcacions del servei Marítim de la Guàrdia Civil, l'embarcació de Mossos d'Esquadra i també la Unitat de Drons.Per la seva banda, la conselleria d'Igualtat estarà present a la nit de Sant Joan, amb el Punt Lila Arc Iris a la plaça Corsini durant la revetlla per tal d'atendre totes les necessitats i donar informació per a una festa més segura i cívica per a tothom.