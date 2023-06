Els Nois de la Torre estrenen un nou local de 600 metres quadrats

La necessitat d'un nou local

Aquest juliol elstindran un nou local al, a 5 minuts del centre del poble. La nau, cedida de manera provisional i gratuïtament per, soci protector de la colla des de fa més de 25 anys, té. Això permetrà que la colla pugui ferimprescindibles, com una xarxa àmplia i comoditat. De fet, tan bon punt s'hagin adequat i aplicat algunes instal·lacions com portes de seguretat o els vestidors, la colla començarà a assajar de cara a laTot i que la cessió no és indefinida tant el soci protector com l'entitat esperen que els de blau cel puguin estar-hi tant com els faci falta. Ara bé,. Fins ara, els assajos es feien al carrer Freginal en un habitatge que els Nois de la Torre van comprar als anys 80. El president de l'entitat,, assegura que els 30 metres quadrats de l'antic local "han quedat absolutament petits".Fa anys que els Nois de la Torre tenen problemes d'espai i seguretat amb el local del carrer Freginal. Garcia apunta: "Les colles avui en dia ja no poden ser com fa 50 anys, ara necessiten un espai social, un espai segur que el nostre local no podia donar". Actualment, la colla té 200 membres i un centenar assagen cada dimecres i divendres. El president reitera que les necessitats de la colla "cada vegada són més i aquest nivell social necessita un espai on poder-se retrobar".Gracia durant la roda de premsa ha remarcat la importància de la figura del soci protector i assegura que en el cas de Solé «ha agafat una dimensió molt important». Octavi Solé fa més de 25 anys que és soci protector dels Nois de la Torre i va comprar la nau l'any 1982. Fa uns 8 anys que a l'espai no s'hi du a terme cap activitat per això Solé ha decidit cedir-lo a la colla.