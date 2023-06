Troben més de 1.500 plantes de marihuana als baixos d'un habitatge de Miami Platja

Ladei lahan desarticulat una plantació de marihuana interior amagada en un habitatge de. Als baixos de la casa, en un operatiu conjunt de registre dissabte passat, es van interveniren fase de creixement i més de 6 quilos de cabdells preparats per a la venda, així com material per produir-la per valor de, com transformadors, llums específiques i aparells d'aire condicionat.Els agents van detenir dues persones com a presumptes responsables de la plantació i se'ls acusa dels delictes contra la salut pública i frau elèctric. Els detinguts han sigut posats a disposició del jutjat de Reus.En els últims mesos la Guàrdia Civil i la Policia Local de Mont-roig havia identificat les persones responsables de la plantació i del seu manteniment. Obtenien de manera fraudulenta l'electricitat per cultivar la marihuana amb connexions irregulars a la xarxa elèctrica que suposen un frau "equivalent al consum mitjà de prop de 25 habitatges".