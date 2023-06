Tarragona acull per primer cop el campionat de Catalunya d'aigües obertes

Campionat de Catalunya d'estiu infantil de natació

Aquest diumenge 25 de junyacollirà per primera vegada el, una competició de primer nivell que reunirà un total de. Es tracta de la gran competició de la temporada d'aquesta disciplina que ha estat organitzada conjuntament entre la, eli l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports; i ha comptat amb la col·laboració de la Marina Port Tarraco. Concretament, els esportistes nadaran a les aigües del Port de Tarragona.A dos quarts de 10 del matí es donarà la sortida delsde la competició masculina en les 4 quatre categories participants: Absoluts, Junior 1 i Junior 2 i Infantil. Un quart d'hora més tard, serà el torn de la competició femenina que, en les mateixes categories, nadaran un circuit d'una mica més d'1,6 quilòmetres que requerirà tres voltes per completar els cinc quilòmetres. A dos quarts de 12 del migdia sortiran els nedadors i nedadores màsters, que faran dues voltes en un recorregut d'1,5 quilòmetres. La tarda estarà reservada a la prova de relleus per clubs a on participaran sis clubs. Els lliuraments de medalles s'iniciaran a les 12 amb les proves de 5 quilòmetres i a les 17.20 hores es lliuraran les medalles de la prova de relleus."És un orgull que la Federació Catalana de Natació hagi escollit Tarragona per acollir aquest gran esdeveniment esportiu, la competició més gran de la temporada de la disciplina aigües obertes", ha manifestat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui ha agraït les tasques d'organització que s'estan duent a terme per part de la federació, el Reial Club Nautic i el personal de Tarragona Esports. "Tarragona és una ciutat que estima l'esport i el fet d'acollir esdeveniments de primer nivell com aquest evidencia la nostra capitalitat esportiva", ha afegit Álvarez.Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch, ha destacat que "estem molt contents de poder coorganitzar aquesta competició tant amb l'Ajuntament de Tarragona com amb el Reial Clubs Nàutic de Tarragona. Aquest és un nou entorn per nosaltres i estem encantats de tota la col·laboració que hem tingut per part de totes les entitats".Bosch ha explicat que la nova junta directiva de la Federació Catalana de Natació "vol fer una aposta potent amb tota l'activitat esportiva relacionada amb les aigües obertes i per això hem creat un nou comitè d'aigües obertes que presideix Sergi Roure, ex-nedador olímpic i tot un referent en el món de les travessies d'aigües obertes". "Tarragona sempre té una gran disposició en col·laborar amb les activitats esportives, fa una molt bona aposta per l'esport i això per nosaltres és molt interessant i necessari. És un honor poder celebrar aquest Campionat de Catalunya en un lloc tan emblemàtic com el port de Tarragona", ha conclòs.Els pròxims dies Tarragona continuarà acollint competicions de natació. A partir del pròxim 29 de juny i fins al 2 de juliol la piscina Sylvia Fontana acollirà una de les últimes competicions del calendari de natació d'estiu de la Federació Catalana de Natació: El Campionat de Catalunya d'estiu infantil de natació. Seran quatre dies molt intensos de natació amb les eliminatòries a partir de les 9.00 h i les sessions de final a partir de les 17.00 h. En aquesta competició, de moment estan inscrits més de 600 nedadors i nedadores de la categoria infantil d'arreu de Catalunya.El Campionat de Catalunya d'estiu infantil de natació tanca un cicle de tres grans competicions que la Federació Catalana de Natació ha fet a la piscina Sylvia Fontana. En instal·lació s'ha celebrat el Campionat de Catalunya de rutines i grups d'edat de natació artística i la Final Territorial Benjamina de natació.