Constantí ofereix un servei d’autobús gratuït per anar al concert d’Eufòria i donar suport a Alèxia Pascual

L'Ajuntament deofereix un servei gratuït d’per a totes aquelles persones que tinguin una entrada per assistir al, que tindrà lloc el diumenge 2 de juliol. Es tracta d’una iniciativa per tal de donar suport a la jove constantinenca,, que ha estat una de les finalistes del talent show de. En aquest sentit, si es disposa d’entrada per al concert, cal reservar plaça per l’autobús fent la inscripció a l’(OAC) de l’Ajuntament.El termini està obert fins al pròxim dia 29 de juny, en horari de matins de 9 del matí a 2 de la tarda, i el 27 i 29 de juny també de 5 de la tarda a 7 del vespre (cal nom i cognoms, DNI i número de telèfon). El concert tindrà lloc el diumenge 2 de juliol, a dos quarts de 8 del vespre. La sortida es farà a les 5 de la tarda, des del carrer Sant Pere (illeta parada autobús).