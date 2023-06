Troben un home lligat i apallissat al maleter d'un cotxe a Reus

Elshan alliberat un home que havia estat retingut il·legalment a. Dos homes encaputxats el portaven al maleter d'un vehicle, lligat i apallissat. La germana de la víctima havia donat l'avís ai, segons el seu testimoni, els agressors i la víctima havien marxat en un turisme.Agents dels Mossos de Reus van iniciar una recerca i van localitzar el vehicle al carrer d'Alcover, com ha pogut confirmar l'ACN. Familiars de la víctima també seguien el cotxe per mirar d'aturar-los. Quan el van interceptar els Mossos, un dels agressors va aconseguir fugir i l'altre el van poder detenir. És un, amb antecedents, acusat d'un delicte deLa víctima i els seus familiars també tenen antecedents per delictes contra la salut pública i els fets podrien respondre a una agressió prèvia de la víctima a un dels fills del detingut, segons ha avançat El Caso. La investigació continua oberta i l'arrestat passarà a disposició delen les pròximes hores.