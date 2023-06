ERC proposa Noemí Llauradó com a nova presidenta de la Diputació de Tarragona

Una setmana després que s'anunciés el pacte entre ERC i PSC per governar conjuntament a la Diputació de Tarragona , els republicans ja han decidit qui seran les persones que els representaran a la institució.serà proposada per seguir com a presidenta de la Diputació de Tarragona, càrrec que ja ha ocupat durant el darrer mandat. Llauradó és. Des de 2016 ha format part dels diversos governs de la ciutat, arribant fins i tot a ser vicealcaldessa en el període 2019-2023. Del gener de 2018 a juliol de 2019, va ser, càrrec del qual va renunciar quan va assumir la presidència de la Diputació.En paraules de Llauradó: "És un honor tenir l'oportunitat de repetir com a presidenta de la Diputació, estic agraïda a les companyes i companys diputats per haver-me fet confiança i estic molt il·lusionada per poder fer projectes en benefici dels municipis de la demarcació".Pel que fa a aquests projectes, concreta que. En aquest sentit, Llauradó explica que "la Diputació és un instrument al servei de la ciutadania del sud del país. Som servidors i servidores públics, que volem el millor per la nostra gent".A Noemí Llauradó l'acompanyaran(alcalde de Riudoms),(alcalde de Falset) –que serà substituït a mig mandat per(regidor de Móra La Nova) –,(regidora de Sant Jaume dels Domenys),(alcalde de Paüls),(regidora d'Amposta),(alcalde de Torredembarra) –que serà substituït a mig mandat per(coalcalde d'Altafulla)–,(regidora de Constantí) –que serà substituïda a mig mandat per(regidor de Tarragona) i(alcaldessa de Senan) –que serà substituïda a mig mandat per(alcalde dels Garidells).