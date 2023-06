Jutjaran dos activistes d'entitats ecologistes per denunciar l'espoli del riu Siurana a finals de juny a Reus

Jutjaran dos activistes deli deper denunciar "l'espoli" que pateix el riu Siurana en una acció simbòlica feta a l'estiu de 2017. El judici se celebrarà el pròxim 30 de juny als Jutjats de. La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, acusació particular, demanai multes que s'enfilarien a més de, segons han indicat les entitats ecologistes a l'ACN.En canvi, la fiscalia sol·licita pel delicte d'usurpació i per un de lleu de danys sancions de 3.240 euros per als dos investigats i una indemnització de responsabilitat civil xifrada en 4.498 euros.L'estiu de 2017, els ecologistes,, es van aplegar a l'assut, en el punt del riu on l'aigua és derivada cap al pantà de Riudecanyes, per tal d'impedir el seu pas cap al canal de derivació i, així, permetre que el cabal seguís el seu curs natural per la llera. Arran d'aquesta acció, la Comunitat de Regants de l'embassament de Riudecanyes van denunciar-los. Ara, les entitats ecologistes han fet una crida per donar suport als activistes i per continuar la lluita a favor del riu Siurana i del Priorat.