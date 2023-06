Els treballadors de la neteja de Tarragona duran una polsera per mesurar la seva temperatura

L', a través del, ha impulsat per aquest estiu un una sèrie de mesures per tal de millorar el dia a dia dels treballadors de la neteja, davant l'imminent arribada de l'Per una banda, s'ha implementat una, que portaran tots els treballadors i treballadores que facin tasques al carrer i que, a través d'un avís al dispositiu mòbil, va mesurant la temperatura corporal del treballador i alerta del risc d'hipertèrmia o cop de calor.Segons la consellera de Neteja,, aquest nou dispositiu "permet respondre de manera eficaç i senzilla als problemes corporals derivats dels als nivells de calor i garantir seguretat per als treballadors i treballadores".Per altra banda, ha anunciat la consellera "s'ha establert un protocol de calor que, en diferents fases, aplicarà noves mesures que s'aniran incrementant segons s'estableixi cada dia en funció de les previsions meteorològiques".Les fases son tres en funció de les temperatures ambientals: la groga, la taronja i la vermella i preveuen, en primer lloc, incrementar el número de vehicles amb aire condicionat; es faran mes rotacions entre els treballadors; se'ls facilitarà aigua en tot moment i en casos extrems, es posposaran els treballs per a altres hores del dia, quan baixi la temperatura.