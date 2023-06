Jordi Fortuny acusa Rubén Viñuales de mentir amb els nous col·lectors de la Part Baixa

Les mesures per augmentar ladavant episodis de pluges intenses, presentades aquest dilluns per l’alcalde Viñuales , "ja estan contemplades en el pla d’actuacions previstes d’en el termini 2023-2026 i, per tant, el socialista no ha pres la iniciativa en res, ans al contrari", segons ha explicat el regidor d'ERCL'encara president d’EMATSA afirma que "aquestes actuacions es van presentar en el Consell d’Administració de l’empresa municipal mixta d’aigües el passat". “En aquest pla s’explica que el col·lector de, té dues fases. Pel que fa a la primera, està previst que el projecte executiu estigui enllestit durant la primera quinzena de juliol, ja que hi treballen des de fa mesos i suposaria una inversió inicial de 900.000 euros, però restem a l’espera de veure la quantitat total que surt reflectida al projecte executiu. La segona fase inclou la construcció d'un col·lector d'aigües pluvials més enllà de Torres Jordi, al carrer Reial, que podria arribar a costar uns 600.000 euros, però s’haurà de redactar el projecte executiu un cop avançada la primera fase”, ha detallat.Fortuny ha detallat que les actuacions previstes en el pla contemplen millorar la capacitat de desguàs de la, ampliació de la capacitat de desguàs del sobreeixidor de l'del, la interconnexió de conques i col·lectors de clavegueram existents i el nou col·lector de Torres Jordi. “Totes aquestes accions pretenen pal·liar la problemàtica que generen els aiguats a Tarragona”.“Lamentem que l’alcalde Viñuales enceti el seu mandat amb accions com aquestes,i que faci aquestes declaracions oportunistes dient que era un compromís electoral del PSC i que per això el tirava endavant quan en realitat és un pla d’acció de l’empresa de l’aigua”, ha afegit el republicà.El mateix Fortuny, en una trobada amb veïns, entitats i associacions delja va explicar el 24 de maig d’enguany, el full de ruta que seguiria EMATSA amb el pla fins al 2026. “No és una proposta electoral del PSC, estem parlant d’, si no tot això no estaria en marxa”, ha sentenciat Fortuny.El conseller ha recordat a l’alcalde que, com sempre, una vegada fet el projecte executiu es fa la reserva de crèdit o el modificatiu. Això no és manca de voluntat política, és part del procediment i el govern municipal ho sap.Fortuny ha clos dient que després de l’execució de tots aquests projectes que estan emmarcats en un pla d’accions, caldrà la creació de grans tancs anti-DSU, uns elements que definitivament serviran per acabar amb les inundacions a la Part Baixa.