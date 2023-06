L'ICIQ estrena el primer difractòmetre d'electrons d'Europa, un equip per analitzar estructures a nivell atòmic

L', ubicat a, ha estrenat el primerd'electrons que s'instal·la a Europa, ja que fins ara només n'hi havia al. Es tracta d'un equip per analitzar estructures a nivell atòmic de manera tridimensional. Fins ara, aquest estudi es feia ambi a partir d'aquest moment, es podrà fer mitjançant raigs d'electrons.Per exemple, es podrà investigar l'estructura molecular de fàrmacs com l'o elper fer-los encara més efectius. La directora de l', ha remarcat la importància d'aquest nou instrument, assegurant que representarà "una atracció de talent de fora impressionant". La instal·lació ha comptat amb un pressupost de 1.800.000 d'euros.El nou instrument XtaLAB Synergy-ED analitza estructures a partir de nano-cristalls. En el sector industrial, també té aplicacions en àmbits com les pintures o les eines electròniques. D'aquesta manera, es podran comprendre millor les propietats i desenvolupar solucions més eficients i sostenibles. El doctor Eduardo Escudero, responsable del departament de Caracterització de Materials de l'ICIQ, ha destacat que l'eina "permetrà mesurar mostres que són molt més petites i que antigament no es podien analitzar".L'equip ha estat subvencionat pels fons europeus Next Generation. Pellejà ha insistit que atraurà científics i empreses i ha apuntat que els fa "molta il·lusió tenir una eina tan potent a disposició de la ciència i la recerca".