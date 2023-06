L'alcalde de Salou reorganitza el govern amb canvis «significatius» a les àrees d'Habitatge, Protecció Civil i Igualtat

L'ha fet públic aquest dilluns el noumunicipal que presenta canvis "significatius" en les àrees d'Habitatge, Protecció Civil i d'Igualtat. D'aquesta manera, el nou govern vol reforçar l'acció municipal en àmbits prioritaris per al desenvolupament i el benestar de la ciutadania.A més, amb la nova estructura, l'alcaldeaposta per una gestió "més eficient i enfocada" a les necessitats dels ciutadans. El batlle assumirà la regidoria de Turisme i promoció de la ciutat mentre quees farà càrrec de l'àrea d'Hisenda i Gestió Econòmica, així com de les responsabilitats de Foment de l'Esport Base, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals.Pel que fa a la regidoria de Serveis Culturals, Igualtat, Serveis Educatius i Relacions Ciutadanes, a més de Medi Ambient i Transició Ecològica, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies se n'ocuparàdirigirà la regidoria d'Habitatge i Protecció Civil, així com els Serveis d'Ocupació i Dinamització Laboral, i Benestar i Serveis Socials.Beatriz Morer s'encarregarà de Platges, Control i Concessió de la Neteja Viària i Platges, així com de Sanitat i Salut Pública, i Defensa i Protecció Animal. Per la seva banda,serà el titular de la regidoria d'Activitats, Intervenció i Control, a més de l'àrea de la Gestió del Territori, Comerç i Dinamització Econòmica. També assumirà Via Pública.Finalment, la regidoria de Gent Gran i Festes, tasques de Manteniment i Projectes Urbans anirà a càrrec dedirigirà les regidories de Lleure i Cultura Tradicional i Popular, i també tindrà responsabilitats en l'àmbit de la Joventut i la Infància.