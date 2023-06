​El sector turístic de Tarragona inverteix 67 milions d'euros per preparar la campanya prioritzant les millores en sostenibilitat

Major estalvi energètic

Temporada similar a la del 2022

El sector turístic de lai lesha invertit més de 67,5 MEUR en la millora dels establiments, prioritzant els projectes relacionats amb la sostenibilitat. Segons la, els hotels, apartaments i càmpings han apostat enguany per la instal·lació de, sistemes d'aerotèrmica, reductors de pressió, així com per renovar la maquinària destinada al tractament de piscines, entre altres. Asseguren que la pujada del preu de la llum i la major conscienciació dels clients han propiciat el canvi. Pel que fa a les ocupacions, el sector preveu que la temporada d'estiu finalitzi amb unes xifres similars a les del 2022.Durant els darrers set anys, els empresaris del sector turístic de la demarcació han invertit prop de. Segons la presidenta de la FEHT,, el conjunt de millores que es fan als establiments compten amb un "ferm compromís per la sostenibilitat mediambiental". Cabré ha subratllat que situacions com l'actual sequera els marquen les línies a seguir en futures inversions. De fet, ha apuntat que la sostenibilitat és un dels aspectes que el client cada vegada té més en compte a l'hora d'escollir allotjament."El client centreeuropeu té una consciència sobre el medi ambient més anticipada a la nostra i quan surt de vacances també busca un establiment que no contradigui les seves creences", ha apuntat Cabré, qui manté que "les inversions van encaminades a aquesta millora mediambiental".L'estalvi energètic ha estat un altre dels motius que ha propiciat aquestes renovacions i millores en la gran majoria dels allotjaments turístics. El director de l'hotel SunClub de Salou,, ha explicat que preveuen reduir entre un 10% i un 20% la factura de la llum, gràcies a la instal·lació d'un centenar de plaques solars. "L'any passat les factures se'ns van més que doblar i esperem que aquesta inversió ens ajudi a mitigar el cop", ha subratllat Savé.Savé també ha lamentat que encara no els hagin arribat els ajuts relacionats amb les fotovoltaiques: concretament, s'ha refreit una línia d'ajuts dels fons Next Generation que encara no s'ha fet efectiva. "Fa més d'un any que està demanat i concedit i el sector privat no ha vist ni un duro", ha denunciat Savé, qui ha invertit 60.000 en la instal·lació de plaques solars.Pel que fa a la temporada d'estiu, la presidenta de la FEHT ha subratllat que continua sent "complicat arribar a les xifres del 2019", justa abans de l'arribada de la pandèmia. Cabré ha destacat que enguany es preveuen unes xifres similars a les del 2022. De fet, ha explicat que el sector ha viscut un inici de temporada amb uns nivells de reserves molt òptimes, però que s'han estancat a partir de la segona quinzena de maig. Per aquest motiu, des de la FEHT es mostren prudents i asseguren estar a l'espera del client d'última hora.