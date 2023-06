​Maria Rosa Blanch, de Cellers Blanch, nova presidenta de la DO Tarragona

, de, serà la nova presidenta de la, i, de la, el vicepresident. Tots dos estaran acompanyats en aquesta legislatura per vuit vocals més que representaran els quatre censos. Aquesta nova junta arriba després que el gener passat, el llavors president de la DO,, dimitís per "pressions internes" i pels "impediments constants" a transformar l'entitat.Ferré va assegurar que el detonant havia estat el trasllat de la seu de la DO, situada a Valls, cap a l'edifici de la Cooperativa Obrera de Tarragona. Des d'aquell moment,, que era el vicepresident, ha ocupat la presidència fins a les eleccions.