​Anellen 300 polls de gavina corsa al Port de Tarragona

Membres de l'equip de medi ambient deli especialistes de lahan anellatdins el recinte portuari. La xifra suposa un increment del 80,6% respecte els 165 de 2022. El, amb 235 anellaments, i el, amb 63 anellaments, són els principals llocs triats per la colònia per nidificar al port.L'equip, a més, va comptabilitzar el 15 de juny passat un total de 400 nius d'aquesta espècie considerada com a "vulnerable". Una de cada tres gavines corses catalanes nia en zones portuàries, atretes per indrets segurs on tirar endavant la nidificació i la presència d'aliment procedent de descarts pesquers.El Port de Tarragona segueix cada any les zones de nidificació des que apareixen els primers nius -mitjans de febrer- fins que marxen els últims polls -es preveu a mitjans de juliol-. Després, la majoria d'exemplars abandonen les colònies quan acaba el període de cria. Les primeres dades que es tenen al port són de l'any 2013 amb un total de 18 nius i 16 polls anellats. Des de llavors la presència d’aquestes aus ha estat augmentant considerablement fins a arribar, durant l'any 2019, als 1.043 nius d'un total de 3.555 a tot Catalunya i 362 polls anellats.La gavina corsa està considerada com a espècie vulnerable dins del llistat d’espècies redactat pel Servidor d’Informació ornitològica de Catalunya. Inicialment, niava a illots mediterranis i després va colonitzar els anys 80 el delta de l'Ebre, que va arribar a acollir més de dos terços de la població mundial i un màxim de 15.396 parelles l’any 2006. Posteriorment, per un cúmul de circumstàncies, la població es va fragmentar i l’espècie va colonitzar alguns ports.Actualment, s’ha aconseguit una certa estabilització de la població a Catalunya al voltant de les 3.500 parelles el 2021, però els experts considren que encara queda recorregut per tal d’aconseguir un estat favorable per a la conservació a llarg termini.