​PSC, Junts i En Comú Podem reediten l'acord per governar conjuntament el Consell Comarcal del Tarragonès

reediten l'acord de mandat per governar conjuntament eldurant aquests propers quatre anys. Els socialistes van obtenir 10 consellers comarcals, Junts per Catalunya 6 i En Comú Podem 2 consellers. D'aquesta manera, configuraran un govern amb majoria absoluta.i la vicepresidència Junts; mentre que els dos darrers el president serà de Junts i el vicepresident dels socialistes. A banda, hi haurà cinc vicepresidències més, una de les quals serà pels comuns. D'altra banda, els organismes on té representació el Consell Comarcal es repartiran a parts iguals entre el PSC i Junts, garantint la presència d'En Comú Podem.Ladel Consell estarà formada per quatre membres del PSC, tres de Junts i un dels comuns. La gerència de l'ens serà nomenada a proposta del grup amb un major nombre de representants, és a dir, el PSC.A l'quedaran els nou representants d'ERC, els tres del PP, els dos de Vox, que entra per primera vegada a l'ens comarcal, i el conseller de la CUP que també es queda fora del govern.