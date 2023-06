​Unió de Pagesos organitza una tractorada fins a Madrid el 5 de juliol per exigir ajudes davant la sequera

continua amb les mobilitzacions per reclamar ajudes a causa de la crisi que pateix el sector. Per això, el dimecresfaran una. El dimarts 4 sortiran tres columnes des de lesi preveuen arribar a les portes de la capital de l'Estat per fer nit i entrar-hi l'endemà manifestant-se fins al Ministeri d'Agricultura.Allà s'agruparan amb altres pagesos vinguts des d'altres territoris com, el. El responsable d'Organització d'Unió de Pagesos,, ha indicat que volen exigir "més transparència i més diners" al ministeri a causa de la "situació crítica" provocada per la sequera.Esperen entregar als responsables del ministeri un document amb diverses mesures. "Les més importants són els ajuts directes", ha insistit Vicente. Des d'Unió de Pagesos volen que Europa "mobilitzi diners" cap a la zona de la, ja que és la més afectada per la, asseguren.D'altra banda, des del sindicat han reclamat que esperquè preveuen que "hi ha compromisos que no podrem complir perquè no ha plogut prou i alguns conreus han mort". També han demanat les condonacions de les tarifes d'autònoms "durant un temps prudent".