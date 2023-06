​El nou govern de Viñuales promet licitar aquest estiu el nou col·lector d'aigües pluvials de la Part Baixa

Primeres mesures del govern municipal de(PSC): aturar lesa lai resoldre les deficiències dels. Aquests són els primers decrets que signarà l'alcalde depocs dies després del ple d'investidura , aquest passat dissabte. Les dues promeses electorals es compliran treient diners del, tot i que no ha especificat de quina partida es retallaria.La resolució de les inundacions habituals al, eles podria licitar en "dues o tres setmanes", a través d'una primera fase que comportaria una despesa deper a unen aquest darrer barri amb una capacitat de desguàs del 40% de les aigües pluvials i. En la segona fase, un cop estigui finalitzada la primera, hi ha previst un segon col·lector al carrer Reial, amb una inversió de. En la finalització de les dues fases, es podria arribar a. Segons Viñuales, aquest projecte feia temps que estava sobre la taula d', l'empresa mixta d'aigües, però araLa segona mesura que volen impulsar és la renovació de 51.000 metres quadrats deals camps de futbol de. "Milers de nens i nenes, joves, practiquen esport i concretament el futbol", ha dit l'alcalde, i per això es proposen "millorar totes les equipacions esportives" començant pels terrenys de joc. Segons Viñuales, la gespa artificial té una "vida útil aproximada de 10 anys" i a Tarragona "ja". A més de la gespa, les licitacions comptaran amb intervencions a les reixes, als aspersors de rec i a les porteries, que també es renovaran. Tot plegat podria tenir un cost aproximat dei les obres podrien començar "fora de temporada" per no molestar l'activitat esportiva.Aquestes dues són les primeres mesures d'un paquet que s'anirà complementant en els propers dies. El nou equip del PSC, en minoria, té previst presentar un pla estratègic per als propers quatre anys i per a això negociaran amb la resta de partits polítics "menys amb Vox", que Viñuales ha titllat de "no democràtics". "Som conscients que no tenim majoria absoluta i no ens comportarem com a tal", ha comentat l'alcalde.