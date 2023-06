Desmantellen una plantació de més de 2.600 plantes de marihuana a Vinyols i els Arcs

Elsvan detenir dijous passat un home de 33 anys acom a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric en una plantació de marihuana. L'home que feia tasques de responsable de la plantació, dividida en tres estances on hi havia un total de. També van localitzar 102 focus, 102 transformadors, 64 ventiladors, 23 filtres de carboni i 8 aires condicionats.Durant la intervenció, els mossos van observar que el detingut tenia connectada la xarxa elèctrica de manera fraudulenta per la qual cosa van avisar els operaris de la companyia subministradora per desconnectar-la. El detingut va declarar a comissaria i va quedar en llibertat amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.