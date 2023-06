​Els pagesos de la Selva del Camp utilitzaran aigua regenerada de la depuradora del municipi per regar

Una aigua amb més salinitat

Els pagesos de les cooperativesi l'utilitzaran aigua regenerada de ladel mateix municipi per regar. L'Ajuntament calcula que es podran aprofitar gairebédesprés d'instal·lar un nou filtre a la depuradora per fer servir l'aigua del terciari i arranjar una bassa per emmagatzemar-la.D'aquesta manera, des del consistori esperen pal·liar els efectes de la sequera en els avellaners, després que molts pagesos de la zona s'hagin quedat sense aigua de laa causa de l'escassetat de recursos hídrics. Les dues cooperatives celebren aquesta iniciativa que servirà com a rec de suport per "salvar" els avellaners.La depuradora de la Selva del Camp es va estrenar el juny del 2019 i ja contemplava el reaprofitament de l'aigua que normalment es tira a la riera. Són poques lesque tenen els equips necessaris per reutilitzar l'aigua. En el cas de la Selva del Camp, des de fa dos anys, uns 400 metres cúbics es destinen al rec de l'arbrat, jardins i parcs municipals, i a un petit col·lectiu de pagesos del poble. Des d'aquesta setmana, aquesta quantitat d'aigua s'ha doblat per abastir també els pagesos de les cooperatives. Els interessats poden apropar-se amb cisternes a les instal·lacions i carregar l'aigua gratuïtament d'una bassa d'emergència condicionada per l'ocasió.L'enginyer municipal de la Selva del Camp,, explica a l'ACN que amb la instal·lació d'uns filtres, ara es podrà aprofitar "el màxim cabal" d'aigua regenerada. Esporrín indica que ja tenien previst aquest mecanisme i que a causa de la situació de sequera actual han acabat d'adequar la instal·lació.Tant l'ajuntament com les cooperatives insisteixen que és una aigua que es pot utilitzar per a ús agrícola. Esporrín assegura que es fan controls setmanalment per saber la qualitat de l'aigua, i segons l'ús que se'n vol fer, s'ha d'adequar a uns paràmetres determinats o a uns altres.Des de Coselva sí que alerten que l'aigua regenerada té una major salinitat. "Està al límit perquè sigui prou propícia", diu el president de l'entitat, Antoni Domene, mentre recorda que l'avellaner és "molt exigent amb la qualitat de l'aigua". Tot i això, tractant-se d'un sol cicle de rec de suport, Domene no creu que tingui conseqüències negatives sobre els arbres. "El problema és l'acumulació en períodes llargs d'aquestes sals", conclou.El president de Coselva recorda que l'avellaner "té unes necessitats hídriques exigents, des del mes de març fins a la collita". Des de l'Avellanera, el president de la cooperativa, Josep Maria Garriga, tem que si no s'utilitza aquesta aigua, els avellaners acabin morint i que la "falta de producte afecti les cooperatives".Aprofitar l'aigua regenerada per a ús agrícola és una demanda creixent entre la pagesia. De fet, la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes reclama a l'ACA que s'adeqüin les instal·lacions de l'EDAR de Reus per agafar l'aigua del terciari per regar en un context com l'actual de sequera.