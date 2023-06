El nou govern de Viñuales nomena 8 tinents d'alcaldia i amplia a 20 els càrrecs de confiança

La presa de possessió dels 8 tinents d'alcalde de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

De 16 assessors a 20

El ple extraordinari ha aprovat el nou cartipàs i distribució de responsabilitats dels consellers. Foto: Josep M. Llauradó

A banda de la investidura de l'alcalde , l'Ajuntament devotava aquest dissabte el noui la representació als, així com el repartiment d'. De manera excepcional, el nou govern del PSC en solitari i en minoria ha nomenat tots els seus regidorsi ha repartit càrrecs simbòlics també entre els consellers de l'oposició, tant de Junts com d'En Comú Podem.Així, doncs, l'alcaldes'ha atribuït l'autoritat sobre les àrees de Comunicació interna, protocol, la Tabacalera, el Banc d'Espanya, la Guàrdia Urbana, el nou barri tecnològic, entre d'altres. La seva número 2, d'altra banda, serà la responsable de Turisme, Promoció Econòmica, Comerç i Setmana Santa.serà una de les veus fortes en un govern que tot apunta que qui acumularà més feina serà el número 5 i quart tinent d'alcalde,. Ell assumeix Territori, Patrimoni, Tàrraco Viva, Habitatge i Museus, tot plegat en un mandat que estarà marcat pel planejament urbanístic del nou POUM.Pel que fa al segon tinent d'alcalde,, cap sorpresa: serà el regidor d'Esports, Educació i Turisme Esportiu., la tercera tinent d'alcalde, portarà Cultura i Festes, Benestar animal i Memòria històrica. També serà important el paper d', que gestionarà Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia. La neteja, un dels temes candents a la ciutat, estarà repartida entre, que també assumeix Medi Ambient i Joventut, i, que gestionarà les Relacions Ciutadanes i la Mobilitat. Finalment, els Serveis Socials els comandarà, a més a més de la regidoria de Feminismes i LGBTIQ+, Capacitats diverses, Centres Cívics i Immigració.Aquest serà un mandat en el que els socialistes hauran de cedir protagonisme a la resta de grups, mitjançant el treball conjunt. En tot cas, el PSC apunta a En Comú Podem i a Junts com els possibles socis preferents. Només amb els seus vots al llarg dels propers quatre anys ja en tindrien prou per governar còmodament i aprovar les partides més importants.Així com les tinences d'alcaldia comprenen tot el grup municipal del PSC, un fet poc habitual, també destaca l'increment en el personal eventual. A l'espera que els grups seleccionin els seus nous treballadors, que poden desenvolupar tota mena de tasques per a l'activitat política, el nou govern ha considerat incrementar el nombre de persones contractades de 16 a 20 (el màxim, per població, serien 27).Així doncs, a l'alcalde Rubén Viñuales l'acompanyaran no només el Cap de gabinet, José Luis Calderón , sinó també un assessor "especial" més. Tot plegat, a banda dels cinc càrrecs de confiança que podrà contractar el PSC.Pel que fa al segon partit més votat,, té l'opció de comptar amb tres assessors a jornada completa, el mateix cost si fa no fa que comportaran els cinc del PP, que tenen la dedicació laboral dividida. A més a més, Junts comptarà amb dos assessors, els mateixos que En Comú Podem, i un de. Durant la celebració del ple extraordinari posterior al ple d'investidura, s'han aprovat tots els punts per assentiment.