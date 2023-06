Sandra Guaita és investida com a primera alcaldessa de Reus amb els vots del PSC, ERC i Ara

El PSC aposta per un "canvi d'estil"

Seguretat i pressió fiscal

"Per Reus, per Catalunya i per Espanya"

La socialistaha estat investida alcaldessa de Reus, sent la primera dona que accedeix a aquest càrrec a la capital del Baix Camp. Ho ha fet amb els vots del, després d'arribar a un acord de govern la setmana passada. Guaita ha reivindicat les dones "anònimes que han aixecat aquesta ciutat" i ha destacat que entén "la política com a debat, acord i pacte".La resta de formacions (Junts, Vox, PP i CUP) han votat pels seus respectius caps de llista. Durant el plenari, un centenar de persones s'han concentrat a laper manifestar el seu rebuig a l'entrada de Vox a l'ajuntament. Dins el saló de plens, algunes persones també han tret pancartes contra la presència de la formació d'ultradreta.Una Guaita visiblement emocionada ha dedicat la presa de possessió a la seva àvia: "perquè els que avui estem aquí com a càrrecs electes tenim molt que agrair a aquella generació, perquè podem ser-hi perquè ells i elles no van parar fins que vam poder decidir i dir la nostra de manera lliure i democràtica", ha assegurat. També ha recordat les primeres regidores de la ciutat expressant que "elles van obrir el camí i nosaltres el seguirem".La aflamant alcaldessa ha insistit que "avui és el primer dia de feina oficial d'aquest equip nou de govern" i ha manifestat que cal "recuperar que el dia a dia de Reus funcioni. Carrers nets, voreres en bon estat, jardineria i seguretat". També ha prioritzat qüestions com l'habitatge, un "canvi" en la mobilitat o "augmentar" les zones verdes.Esquerra i Ara Reus seguiran al govern municipal encapçalat ara pels socialistes arribant a la majoria absoluta amb quinze regidors. El portaveu del PSC,, ha clamat per un "canvi d'estil, de maneres i de formes" a l'ajuntament. "Mirada oberta i generosa a la ciutat on tothom hi està cridat a participar", ha dit per acabar reivindicant la feina dels exalcaldes socialistes de la ciutat.La número u dels republicans,, ha apel·lat a una "transformació de la ciutat que ja comença a ser visible, però que mereix ser continuada". Llauradó ha situat el creixement demogràfic i l'envelliment de la població com a un "repte" i ha assegurat que "requereixen més i millors serveis" centrant-se en àmbits com la seguretat, la neteja, l'atenció ciutadana o l'habitatge. Des d'Ara Reus,, ha remarcat el "principi de governabilitat com a mesura d'estabilitat" i s'ha fixat en temes com la formació laboral, el comerç de proximitat, la seguretat i l'habitatge.Pel que fa als grups que configuraran l'oposició,de Junts ha reivindicat la feina que han fet al govern els últims dotze anys amba l'alcaldia. Pallarès ha apuntat que "som partidaris de grans consensos, no serem del no a tot, però tampoc del sí perquè sí" i ha contemplat "acompanyar des de l'oposició".El candidat de Vox,, s'ha fixat en la seguretat i la fiscalitat. Ha dit que demanaran més agents de la Guàrdia Urbana i ha lamentat que Reus sigui una ciutat "insegura física i jurídicament". "S'ha de posar fi a l'asfíxia fiscal", ha comentat.Pel que fa al PP que torna al plenari de Reus, la portaveu, ha indicat que faran una oposició "constructiva, responsable i ferma" i ha dit que treballaran per "millorar" la seguretat, la neteja i l'organització de la ciutat, "potenciar" la cultura i "rebaixar la pressió fiscal".Finalment, la portaveu de la CUP,, ha reclamat al PSC que "no segueixin el seu partit mare en qüestions com la immigració o la llengua". També ha demanat a Guaita que compleixin "el que han promès en campanya" sobre el Mercat del Carrilet i un nou "parc arbrat" als terrenys d'Durant la presa de possessió i el jurament dels càrrecs, els regidors han optat per diferents proclames. Els d'ERC, Junts i la CUP ho han fet per "imperatiu legal" i alguns d'ells s'han compromès a "treballar" per la llengua, els drets socials o la república catalana. Pel que fa als representants de Vox, han afegit un "per Reus, per Catalunya i per Espanya". Quan els del partit d'ultradreta han agafat les credencials, persones del públic han aixecat unes pancartes on es podia llegir "Stop Vox" i s'han sentit xiulets que alguns simpatitzants de la formació han respost amb crits de "visca Espanya".