Rubén Viñuales, investit nou alcalde de Tarragona, assegura que governarà «sense sectarismes»

Mà estesa de la institució

El nou alcalde de Tarragona, @rvinualestgn, és oficialment investit per ser la llista més votada. Informa @JosepMLlaurado

https://t.co/F1Ez5wnTrg pic.twitter.com/PLEV5UfRl3 — NacióTarragona (@naciotarragona) June 17, 2023

(PSC) ja és el nou. El candidat socialista n'ha tingut prou amb els vots del seu propi grup municipal per ser, en un saló de plens que s'ha caracteritzat per les seves altes temperatures. Viñuales ha intervingut al final del ple per dir que "puc dir amb orgull que tindré aquest honor gràcies a milers de tarragonins i tarragonines", i ha agraït a l'anterior alcalde, Pau Ricomà, la seva feina durant la pandèmia i durant tot el mandat. "", ha comentat dues setmanes després de les eleccions, alhora que ha assegurat que en l'ADN tarragoní hi ha l'"i el combat permanent per la"."No em resigno a veure que tenim el barri amb la renda per càpita més baixa de Catalunya", ha dit el nou alcalde en referència a, a més de reivindicar els, entre d'altres. Viñuales, de 39 anys, ha dit que espera que Tarragona "es conegui al món" en aquest nou mandat i poder construir una "administració àgil i eficient".El nou màxim representant de l'Ajuntament de Tarragona ha promès treballar "" i ha convidat els grups municipals de l'oposició a "deixar de banda allò que ens separa". "", ha dit Viñuales, també referint-se a l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona. Visiblement emocionat, també ha agraït a la seva família haver pogut estudiar venint d'un barri humil com Campclar, el primer que prové d'aquella zona de la ciutat en tota la història. El seu "Visca Tarragona!" ha obtingut el l'aplaudiment dels assistents, moments abans de convocar un ple extraordinari i aixecar la sessió.L'acte ha comptat amb l'assistència de, secretari del Partit Socialista a Catalunya. Aquest suport ha estat agraït per la portaveu del PSC,, que ha assegurat que "governarem per tothom, pels que ens han votat i pels que no". La número 4 dels socialistes ha explicat que el projecte socialista recull i dona continuïtat al "llegat de", els dos alcaldes tarragonins del PSC des de l'inici de la democràcia a l'Estat. Alhora ha destacat el component feminista que assegura defensaran durant el seu govern, en un ple format per"No hi haurà temps per a queixes i retrovisors", ha avisat Ramos, que ha animat a teixir consensos per aconseguir una ciutat "per viure i conviure", i ha citat Montserrat Abelló, poetessa tarragonina, afirmant que espera "meravelles" per a la ciutat.Per la seva banda, instants abans. l'oposició ha estès la mà al nou alcalde alhora que ha promès "fiscalització" de l'obra de govern que comença tot just avui. Concretament, tots i cadascun dels grups votat al seu propi candidat, per la qual cosa no hi ha hagut sorpresa., alcalde durant aquest mandat anterior per ERC, ha explicat que. Alhora, ha lamentat no poder executar les inversions aconseguides durant aquests darrers quatre anys: "Encara seria més frustrant que Tarragona s'aturés", ha comentat durant el seu discurs, en l'explicació de vot. Tal com ha fet durant la campanya,per part de diferents administracions.Al llarg de la seva intervenció, Pau Ricomà ha remarcat les "distàncies" que tenen republicans i socialistes en matèries com ara el. Per això ha demanat no aturar les qüestions ja encetades, per no entrar de nou en una "dinàmica" que caracteritza la ciutat, ha dit.Totes les formacions tret delhan fet referència a la "preocupació" per l'entrada de l'extrema dreta, fent una crida a "respectar els drets humans" i també els de les dones, lingüístics, col·lectiu LGBTI, entre d'altres. I és queha entrat per primer cop al consistori amb 3 regidors. Sí que s'han destacat els regidors d'ERC i de Junts, dos grups municipals que han promès el càrrec ampliant la fórmula de la resta de regidors, explicant que defensaran els valors de la