​Perarnau afirma que el projecte del Fòrum Judicial de Tarragona necessita una modificació integral per actualitzar‑se

El president de l'Audiència de Tarragona,, ha afirmat que el projecte delnecessita unaperquè el projecte executiu de 2009 ha quedat. Perarnau ha avançat que el Departament de Justícia té previst anunciar la setmana vinent canvis en aquesta actuació. Entre les demandes del president destaquen la incorporació d'una macrosala, on fer judicis amb nombrosos investigats, i que s'humanitzin les sales de vistes, amb més llum i ventilació natural. També ha assenyalat que cal dissenyar circuits segurs: "Demano un edifici racional, on les coses estiguin endreçades, on els circuits de víctimes i victimaris estiguin separats", ha subratllat Perarnau aquest divendres.En aquest mateix sentit, Perarnau també ha reclamat que el nou edifici tingui més d'una entrada i que hi hagi un circuit de menors, tal com disposen a Girona. "No podem tenir una sola entrada, hem de resguardar a les víctimes", ha afirmat. "Hem de fer un edifici racional, molt modern", ha afegit. Aquest gener, el Departament va anunciar que es destinaran 72 milions d'euros per a la construcció de la ciutat Judicial i que les obres podrien estar enllestides el 2026.