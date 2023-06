​Suspès el ple d'investidura de Cambrils arran del recurs judicial presentat per la candidatura de l'alcalde en funcions

L's'ha vist obligat a ajornar el ple d'investidura d'aquest dissabte arran del recurs contenciós electoral presentat per la formació guanyadora de les eleccions,(NMC), davant el(TSJC). La candidatura encapçalada per l'alcalde en funcions,, que passaria a l'oposició després del pacte anunciat per ERC, PSC, Junts i En Comú Podem, va reclamar anteriorment l'anul·lació dels resultats de quatre meses electorals dels comicis per suposades irregularitats en el recompte. Tant la Junta Electoral de Zona com la Junta Electoral Central, però, han desestimat la impugnació. Davant d'això, Klein i l'NMC han decidit elevar el cas al TSJC.D'acord amb la(LOREG), el ple s'haurà de convocar en un termini màxim de 20 dies. Fins que no es constitueixi el nou consistori, es mantindrà la composició del ple i el govern en funcions.En un breu comunicat, l'MNC ha explicat que ha presentat el recurs contenciós electoral en contra de la proclamació dels electes aquest mateix divendres, "tot i que el termini per fer-ho s'exhauria demà".