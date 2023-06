​Implanten un sistema per detectar i monitorar la pèrdua de pèl·lets a la planta de Repsol a la Pobla de Mafumet

La planta de la Pobla de Mafumet, la primera en implantar el sistema Pelltinel

Detectar i monitorar les pèrdues de pèl·lets dea través de la. És l'objectiu del programa Pelltinel queha implementat en fase d'entrenament a la planta dei que estendrà a la resta de plantes de l'empresa.El sistema es basa en càmeres flotants en canals de sortida d'aigües, càmeres fixes en diferents punts del complex i una app per localitzar "pèrdues involuntàries" de pèl·lets. Amb aquesta, la companyia busca agilitzar la neteja i recollida del producte. De moment, a la planta només s'ha instal·lat una de les nou càmeres flotants previstes i s'està formant al personal que operarà aquest sistema. Cada any, Repsol Tarragona fabricaEl sistemaconsta de tres pilars bàsics on la intel·ligència artificial té un paper destacat. D'aquesta manera, el programari utilitza càmeres d'alta resolució tant en punts fixes del complex petroquímic com també en canals de sortides d'aigua.Els impulsors d'aquesta tecnologia apunten que té una, amb la qual l'empresa busca analitzar i alertar en cas de pèrdues de pèl·lets en llocs inusuals. Tot plegat, per poder aplicar de forma immediata mesures de correcció i recollida d'aquest producte.La planta tarragonina ha estat la primera en posar a la pràctica el sistema Pelltinel, si bé es troba en fase d'entrenament. L'empresa ha apuntat que la implementació total s'allargarà entre aquest any i el vinent. De moment, a la planta de la Pobla de Mafumet ja s'ha instal·lat una de les nou càmeres flotants que hi haurà en aquest espai, mentre s'estudia tant la ubicació com el nombre de càmeres fixes que també s'ubicaran al complex.A la vegada, s'està formant a tot el personal perquè pugui fer ús de l'aplicatiu mòbil que s'utilitzarà per alertar en cas de fuites. Totes les dades que es recullin mitjançant aquest programari es gestionaran a través de la intel·ligència artificial, amb la qual s'elaborarà un mapa que geolocalitzarà cada avís i en farà un seguiment històric. Així, l'eina pretén fer un rastreig i alhora minimitzar les fuites de partícules.Segons el director del complex industrial Repsol,, es tracta d'un programari que no només serveix per a un únic punt de la planta de la Pobla de Mafumet, sinó que té efectes per al conjunt de la cadena de fabricació de productes plàstics que la companyia té arreu de l'estat espanyol. De fet, la proposta ja ha despertat l'interès per part d'altres empreses del sector.