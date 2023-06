​El president de l'Audiència de Tarragona diu que el judici d'IQOXE no s'assenyalarà com a mínim fins d'aquí a dos anys

El president de l'Audiència de Tarragona,, ha apuntat que el judici de la peça principal d'no s'assenyalarà, com a mínim, fins d'aquí a dos anys. La tituar del Jutjat d'instrucció número 1 va tancar les diligències aquest dijous processant l'empresa i els tres exdirectius investigats per l'explosió a la planta deel 14 de gener de 2020. Tot i que es tracti d'un assumpte "greu" per la mort de tres persones i l'alarma social que va provocar l'accident, Perarnau ha explicat que el judici té una preferència ordinària, ja que no hi ha cap persona en presó preventiva ni es tracta d'un cas d'assassinat o amb jurat popular. També preveu que la instrucció de la peça de les llicències estigui enllestida passat l'estiu.El president de l'Audiència provincial no ha volgut valorar la interlocutòria de la titular d'instrucció número 1 de Tarragona que processa a IQOXE i tres exdirectius de l'empresa pels suposats delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i lesions, contra el dret dels treballadors i per estralls. Amb tot, ha asseverat que ha estat un assumpte "preferent, molt lamentable, amb tres morts, on el perill va ser extrem". Per això, es va reforçar aquest jutjat per tal que la titular es pogués centrar en la instrucció. "Hem tardat tres anys, però estic satisfet, crec que s'ha fet una bona tasca", ha expressat.Perarnau ha explicat que la Secció Quarta serà l'encarregada de jutjar la peça principal de l'explosió d'IQOXE. També ha recordat que la peça separada per un suposat delicte contra el medi ambient pels vessaments fets des de la depuradora de l'empresa ja està tancada. Pel que fa a la peça de l'autorització de les llicències preveu que les diligències estiguin finalitzades desprtés de l'estiu. En paral·lel, ha destacat que la major part de les indemnitzacions ja s'han pagat i, per això, ha apuntat que algunes de les tretze acusacions s'acabaran retirant.El cas Inipro, sense dataA banda d'IQOXE, el president de l'Audiència també s'ha referit al cas Inipro, el qual encara es troba en fase d'admissió de proves. "No ha entrat ni a la recta d'assenyalaments, vaig dir que es faria el 2024, però ara no estic tan segur que es pugui celebrar el judici perquè estem tenint vagues de lletrats i funcionaris", ha assenyalat.