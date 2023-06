​Junts i ERC reediten el pacte de govern a Valls que permetrà Dolors Farré ocupar l'alcaldia quatre anys més

han reeditat el pacte de govern a l'Ajuntament de Valls pels pròxims quatre anys, possibilitant que l'actual alcaldessa en funcions i candidata juntaire, Dolors Farré, continuï ocupant el càrrec durant el pròxim mandat.Segons l'acord presentat aquest divendres al matí, la cap de llista republicana,, serà la primera tinent d'alcalde;, de Junts, segona; el republicà,, tercer; i Andreu Gassó, de Junts, ocuparà la quarta. S'han acordat sis comissions informatives: Agenda 2030, Urbanisme i Habitatge; Serveis a la Ciutat; Promoció Econòmica, Comerç i Turisme; Cultura, Educació i Esports; Atenció a les Persones; i Bon Govern, Participació i Transparència.El document destaca que l'acord té com objectiu "dotar Valls d'un govern municipal estable" per proporcionar a la ciutadania "una atenció de qualitat, mitjançant una gestió eficient i eficaç, participativa i de consens, que posi les persones en el centre de totes les polítiques locals". Junts i ERC asseguren que l’acord està basat en la "transparència, la confiança, la responsabilitat, la transversalitat i el consens entre els dos socis de govern".Entre els compromisos anunciats per aquest mandat figuren el de treballar conjuntament per projectes de ciutat com la nova comissaria de la policia local, la futura seu de l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard a l'edifici de Ca Padró, la creació d'habitatge al Centre Històric, l’impuls del Parc Sanitari, la recuperació mediambiental dels torrents, la ciutat ibèrica del Vilar, el polígon industrial, la Residència Alt Camp, l'església de Sant Francesc, Ca Xapes o el futur Centre Cívic.D'altra banda, l'acord de govern també inclou projectes que s'hauran d'impulsar i negociar amb altres administracions o organismes com l’increment de les connexions ferroviàries entre Valls i Barcelona, així com el trasllat de la subestació elèctrica del Fornàs, l'enllaç del polígon industrial amb l'A-27 des de la zona nord, la implantació d’estudis universitaris especialitzats i de recerca, la construcció d'una passarel·la per a vianants que connecti la ciutat amb el polígon i estudiar la instal·lació d'un Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de suport a dones i els seus infants que hagin estat víctimes de violència masclista.